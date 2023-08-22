Balkondan düşen müzisyen genç kurtarılamadı

İzmir'in Konak ilçesi İkiçeşmelik semtinde 21 Ağustos'ta 19 yaşındaki müzisyen Mete İbinli, balkondayken dengesini kaybederek aşağı düştü. Talihsiz genci kanlar içerisinde yerde gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı müzisyen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbinli, doktorların tüm müdahalesine rağmen 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. İbinli'nin ölümü başta ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Mert İbinli'nin cenazesi Eşrefpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.