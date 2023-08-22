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Giriş Tarihi: 22.8.2023 11:29 Son Güncelleme: 22.8.2023 11:40

Balkondan düşen müzisyen genç kurtarılamadı

İzmir’in Konak ilçesinde dengesini kaybederek balkondan aşağı düşen 19 yaşındaki müzisyen Mert İbinli, kaldırıldığı hastanede 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. Genç müzisyenin ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Balkondan düşen müzisyen genç kurtarılamadı

İzmir'in Konak ilçesi İkiçeşmelik semtinde 21 Ağustos'ta 19 yaşındaki müzisyen Mete İbinli, balkondayken dengesini kaybederek aşağı düştü. Talihsiz genci kanlar içerisinde yerde gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı müzisyen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbinli, doktorların tüm müdahalesine rağmen 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. İbinli'nin ölümü başta ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Mert İbinli'nin cenazesi Eşrefpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Balkondan düşen müzisyen genç kurtarılamadı
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