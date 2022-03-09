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Giriş Tarihi: 9.3.2022 16:13

Balkondan düşen pilot kurtarılamadı!

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Balkondan düşen pilot kurtarılamadı!

Emekli Kaptan Pilot Nuri Ekermen, evinde meydana gelen bir kaza sonrasında hayatını kaybetti. Balkondan düşen Ekermen, kurtarılamayarak hayata veda etti. Emekli Pilot Nuri Ekermen sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Ataköy'de evinde meydana gelen bir kazada balkondan düşen emekli pilot Nuri Ekermen, kurtarılamayarak hayata veda etti. Hava Harp Okulu'ndan 1976'da teğmen rütbesi ile mezun olan Ekermen, uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri'nde görev yaptı.

Nuri Ekermen'in cenazesi, önceki gün Ataköy 5. Kısım Camii'nden ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

AĞABEY-KARDEŞ AYNI FİLODA GÖREV YAPTI

Ağabey Nuri Ekermen ve kardeşi Halit Ekermen, 1980'lerde Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı 111. Filo'da F-4E uçaklarında birlikte görev yapıyordu.

Ne yazık ki bu birliktelik, 1989 yılında meydana gelen kaza ile son buldu. 28 yaşındaki Üsteğmen Halit Ekermen ile 27 yaşındaki Üsteğmen Fedai Aydın'ın içerisinde bulunduğu F-4E uçağı Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Elhan Köyü yakınlarında düştü. Kazada Halit Ekermen ile Fedai Aydın şehit oldu.

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Balkondan düşen pilot kurtarılamadı!
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