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Giriş Tarihi: 26.6.2023 19:45 Son Güncelleme: 26.6.2023 19:49

Balkondan düşen ziraat mühendisi hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde 2. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Remzi YILMAZ
Balkondan düşen ziraat mühendisi hayatını kaybetti

İznik ilçe tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Muhammed Ali Kesici (47) İznik Beyler mahallesi Afyon sultan sokakta bulunan evinin balkonundan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşme esnasında ağır yaralanan kesici Sağlık Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesine buradan da Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. 2 çocuk babası Muhammed Ali Kesici Hastahanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Olayın düşmemi veya intihar mı olduğu araştırılıyor.

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Balkondan düşen ziraat mühendisi hayatını kaybetti
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