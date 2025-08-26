Balkondan eve girdi genç kadına dehşeti yaşattı

Konya'da kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, balkondan tırmanıp girdiği evde 37 yaşındaki Hatice Kar'ı bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, tedavi altına alındı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, sabaha dün saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli, balkondan tırmanıp, eve girdi. Bu esnada seslere uyanan Hatice Kar, şüpheli ile karşı karşıya geldi. Panikleyen şüpheli yanındaki bıçakla Kar'a saldırdı. Genç kadını boğazından, bacağından ve elinden yaralayan saldırgan, evdeki çocukların çığlık atması üzerine kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hatice Kar'ın ilk ifadesinde, Antalya'da yaşadığını ve 2 aylığına buraya geldiğini belirterek eve giren şapkalı şüpheliyi tanımadığını ancak aynı kişiyi gündüz saatlerinde de gördüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.