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Giriş Tarihi: 29.6.2023 17:12

Balkondan eve tırmandı: Gelinin başından vurdu! Sebebi herkesi şoke etti...

Karabük'te Tarık Çimen, ailesini öldürmek için girdiği balkondan eve tırmandı. Gelinine kurşun yağdırdı. Korkunç cinayetin nedeni herkesi şoka uğrattı...

Balkondan eve tırmandı: Gelinin başından vurdu! Sebebi herkesi şoke etti...

Karabük'ün Yenimahalle semtinde sabaha karşı 05.30'da cezaevinden yeni çıkan Tarık Çimen adlı şahıs, kendisine iftira atarak cezaevine girmesine sebep oldukları iddiasıyla, uzaklaştırma kararı olan eşi, oğlu ve gelininin yaşadığı eve gizlice gelerek tartışmaya başladı.

Oğlunun oturduğu 3.kata balkondan tırmanarak giren Tarık Çimen, "Benim aramı bozdunuz, size de rahat vermem" diyerek kurusıkıdan çevirme tabanca ile önce 19 yaşındaki gelini Karbeyaz Çimen'i kafasından vurdu. Daha sonra oğlu Samet ve eşi Güler Çimen'i de aynı tabanca ile vurmak isteyen Tarık Çimen'in tabancası tutukluk yaptı. Bu sırada oğlu Samet, eline aldığı bıçakla babasını kolundan bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası elinden tabancası düşen Tarık Çimen evden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltındaki Tarık Çimen'in ise polislere verdiği ilk ifadesinde oğlu ve gelini ile düğün meseleleri yüzünden 3 ay önce aralarında tartışma çıktığı bu nedenle oğlu ve gelininin kendisine hırsızlık ve tehdit ettiği iftirasını attıkları için cezaevine girdiği 3 ay cezaevinde kaldığını 22 Haziran 2023 tarihinde cezaevinden tahliye olduğunu, 29 Haziran gece saatlerinde, kendisine iftira atarak ceza almalarına sebep olan oğlu Samet, eşi Güler ve gelini Karbeyaz Çimen'i öldürmek maksadıyla kaldıkları eve gittiğini, eve balkondan tırmanarak girdiğini ve salon kısmında gelinini yanında getirdiği tabanca ile vurduktan sonra yaşanan arbede sonrasında ikametten kaçtığını belirtti.

Cezaevinden çıktığı gün sosyal medya hesabına "Her şeyin bir gün hesabı var sırası gelince hesap görülür", "Acelesi yok sırası var, yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin" yazdığı belirlendi.

Eve gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki Karbeyaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Karbeyaz Çimen'in cesedi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Balkondan eve tırmandı: Gelinin başından vurdu! Sebebi herkesi şoke etti...
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