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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Balkondan gelen katliam

ERTAN GÜRCANER
Balkondan gelen katliam
Batman'da yaşayan Berivan Uslu (32), uzun süredir eşi Recep Uslu'dan (32) şiddet görüyordu. Son olarak genç kadını bıçaklayarak yaralayan Uslu, şikâyetçi olmaması için de darp etti. Boşanmaya karar veren Berivan Uslu, bir ay önce 3 çocuğunu da alarak İzmir'in Karabağlar ilçesindeki baba evine döndü. Boşanmak istemeyen Recep Uslu, önceki gece İzmir'e geldi. Dün sabah saat 07.30 sıralarında da kayınpederinin birinci katta bulunan evine, balkondan tırmanarak girdi. Yanında getirdiği tabancayı çıkaran Uslu, evdekilere kurşun yağdırdı. Berivan Uslu ve babası Şemsettin Çelik (61) ölürken, kız kardeşleri Gülistan ve Şirvan Çelik ağır yaralandı. Evde bulunan 10, 9 ve 2 yaşlarındaki 3 çocuğunu da alarak kaçan Recep Uslu, polis tarafından Şirinyer'de yakalandı.

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Balkondan gelen katliam
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