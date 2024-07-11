Balkondan girdiği evde eski kız arkadaşını öldürüp, yanındaki erkeği yaraladı

Olay, saat 07.00 sıralarında Larende Mahallesi 578 Sokak'taki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Yavuz T., eski kız arkadaşı Seher İşler'in evine gitti. Kapıyı açan olmayınca Yavuz T., balkondan tırmanıp üst katta oturan İşler'in evine girdi. Yavuz T. evde Seher İşler ve M.T. adlı erkekle karşılaştı. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Yavuz T., bıçakla Seher İşler ve M.T.'yi, vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Gelen sesleri duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İşler ve M.T., ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İşler, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Yavuz T., polis ekipleri tarafından evde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.