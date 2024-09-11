Balkondan tırmandılar: Evden tam 7 bin 500 lira çaldılar!

Olay, 29 Ağustos'ta saat 15.30 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. Umut P. ile arkadaşı Ü.M., 2 katlı müstakil evin balkonuna şebeke demirlerinden tırmanıp içeri girdi. Yaklaşık 10 dakika keşif yapan şüpheliler, yatak odasındaki gardıropta bulunan 7 bin 500 lirayı çaldı. Şüpheliler balkondan, bahçe duvarına atlayarak bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin eve girip, çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etti.