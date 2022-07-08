Balkonundan düşen Bahar kurtarılamadı

Trabzon Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde meydana gelen olayda 16 yaşındaki Bahar Berber oturduğu binanın 4'üncü katındaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırılan Berber, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzon Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan ve skolyoz hastası olduğu öğrenilen Bahar Berber'in cenazesi, kılınan namazın ardından Bahçecik Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.