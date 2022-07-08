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Giriş Tarihi: 8.7.2022 15:11 Son Güncelleme: 8.7.2022 15:25

Balkonundan düşen Bahar kurtarılamadı

Trabzon’da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düşen 16 yaşındaki Bahar Berber ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Balkonundan düşen Bahar kurtarılamadı

Trabzon Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde meydana gelen olayda 16 yaşındaki Bahar Berber oturduğu binanın 4'üncü katındaki dairesinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırılan Berber, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzon Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan ve skolyoz hastası olduğu öğrenilen Bahar Berber'in cenazesi, kılınan namazın ardından Bahçecik Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Balkonundan düşen Bahar kurtarılamadı
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