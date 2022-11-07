Ballarını korumak için ayısavar yaptı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deliktaş köyünde imamlık yapan Durmuş Ünlü (55), evinin bahçesindeki arı kovanlarına, sebze ve meyvelere dadanan ayılardan yıllar boyunca kurtulamadı. Çeşitli alarm sistemleri ve ışıklar alarak bahçesine kuran Ünlü, ayılara hiçbir şekilde çözüm bulamadı. Kendi imkânları ile çözüm bulmaya karar veren Ünlü, tahterevalli benzeri bir düzenekle ayısavar yaptı.Ünlü'nün bahçesinde kurduğu sistem sayesinde suyun ağırlığı ile havaya kalkan direğin, düşerek saca çarpmasıyla ortaya çıkan ses, ayıların ve yaban hayvanlarının bölgeye yaklaşmasını engelliyor. Ünlü, kurduğu sistem sayesinde artık ayıların bahçesine yaklaşmadığını söyledi. Ünlü, "Sistemi yapalı 4 yıl oldu. O zamandan bu tarafa belirli bir mesafe yani aşağı yukarı 100 metreye kadar gelebildi, oradan ilerisine geçmedi. Yani bahçemize girmedi, herhangi bir meyvemiz ya da arı kovanlarımız zarar görmedi" dedi.