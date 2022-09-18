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Giriş Tarihi: 18.9.2022 20:04

Ballıkayalar Kanyonu’nda Sercan İnan'ın kahreden ölümü!

Kocaeli'de feci bir olay yaşandı. Gebze İlçesinde bulunan Ballıkayalar Kanyonu’nda, suya girdiği ileri sürülen 20 yaşındaki Sercan İnan hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Ballıkayalar Kanyonu’nda Sercan İnan’ın kahreden ölümü!

Kocaeli Gebze İlçesinde bulunan Ballıkayalar Kanyonu'na arkadaşları ile birlikte gezintiye geldiği öğrenilen Sercan İnan (20), bir iddiaya göre suya atlarken kafasını kayaya çarpması sonucu, bir başka iddiaya göre ise dengesini kaybederek düşmesi sonucu, gölet içerisinde kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri ile birlikte AFAD ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İnan'ın kaybolduğu bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu bir süre sonra ekipler, İnan'a ulaştı. Kıyıya çıkarılan gencin yapılan kontrollerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ballıkayalar Kanyonu’nda Sercan İnan'ın kahreden ölümü!
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