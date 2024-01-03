Balon balığı 7 kişiyi zehirledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen 7 kişilik aile zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen ailedeki 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

M.A. denizden tuttuğu balığı evine götürüp ailesiyle akşam yemeğinde yedi. Zehirlenme belirtilerini fark eden M.A, eşi S.A, kızı D.G, damadı S.G, gelini Y.A. ile torunları G.G ve A.A'nın da rahatsızlandığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İskenderun Devlet hastanesinde İlk müdahalenin ardından zehirlenenler Adana'ya sevk edildiler. Bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.