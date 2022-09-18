Balon turlarının yeni rotası Aksaray

İstanbul'dan gelen bir grup ile balon uçuşuna katılan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu; Ihlara kanyonun gizli kalan güzelliği, Hasandağı'nın ihtişamı, Selime katedrali ve peri bacalarının eşsiz güzelliğinin bir arada görüldüğünü söyledi. 8 balon firmasının Aksaray'da uçuş için izin aldığını belirten Vali Aydoğdu; "Aksaray'da birden fazla uçuş noktası ve gezi güzergâhının belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Aksaray'ın keşfedilmeyi bekleyen turizm bölgelerinde balon turlarına katılan turistler bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kalıyor. Bu noktada özellikle 2023 yılından itibaren düzenli balon turları ile uçuşların artmasını bekliyoruz' dedi.

'IHLARA'NIN EŞSİZ MANZARASINI SEYREDECEKLER'

Aksaray'da balon turlarının daha önce başladığını ancak pandemi nedeniyle uçuşlara ara verildiğini belirten Vali Aydoğdu; "İstanbul'dan gelen misafirlerimizle birlikte Ihlara vadisinde uçuşlarımız başlattık. Kapadokya bölgesinde Nevşehir'de Aksaray Ihlara ile Kayseri'de uçuşlar devam ediyor. Aksaray'da gelecek yıl daha düzenli bir şekilde Ihlara'dan uçuşlar yapılacak. Burada gerçekten çok güzel bir manzara var. Buranın diğer uçuş alanlarından farkı şu; dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen Ihlara Vadisi üzerinden balon ile seyahat ediyorsunuz. İnanılmaz keyifli. Bu farklılığı herkesin görmesi istiyoruz" dedi.

'S' ŞEKLİNDE UÇUŞ DAĞLAYAN DÜNYADA BAŞKA BİR YER YOK

Hava şartlarının balon uçuşlarında büyük önem taşıdığını aktaran Sıcak Hava Balon Pilotu Süleyman Karakaya'da, "Hava atmosferi burada mükemmel ve 3-4 kilometrelik bir güzergâhta Selime Katedrali'ne doğru uçuyoruz. Kalkış yapılan noktadan vadi içinden çıkıldığında rüzgâr bizi 'S' çizerek Selime Katedrali'ne doğru götürüyor. Dünyanın hiçbir yerinde 'S' şeklinde uçuş sağlayan bir yer yok. Bu da uçuşumuzun daha uzun olması ve daha cazip hale getiriyor. Kapadokya bölgesinden burada uçmak daha uygun çünkü yeni bir bölge olduğu için Aksaray'da uçuşlar 100 Euro daha uygun. Bu da balon turuna katılmak ve yeni güzellikler keşfetmek isteyenler için daha cazip oluyor.' dedi.

Bölgede balon uçuşlarının başlamasını memnuniyetle karşılayan yöre halkı da Aksaray'ın doğal güzelliklerinin keşfedilmeyi beklediğini, balon turları ile turizm çeşitliğinin artacağı görüşünü dile getirdiler.