Baltalı damada saldırı: Annesini de bıçakladılar!

"AİLESİ SÜREKLİ BİZDEN PARA İSTEDİ"

Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili konuşan Aşkın Yassıtepe, "İfade verdik şikayetçi olduk. Tam çıkarken burada önümüzü kestiler. Abisi Müslüm, direkt baltayla keserle üzerimize geldi. Annesinde muşta var. Hakan diye bir kardeşleri var, annemi bıçakladı. Annem şu anda yoğun bakımda İnsanlık dışı bir şey. Bizi buraya öldürmeye gelmişler. Babasının elinde keser vardı. Oğullarına 'öldürün öldürün' diyordu. Hepsinden şikayetçiyim. Bir kadına nasıl bıçakla saldırabilirsin, kadın hiçbir şey yapmadı. Vurmasın diye Gökhan'ı tutuyordu. Direkt soktu bıçağı. Kamu adına bunların en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.