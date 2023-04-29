Baltalı damat dehşetinde yeni gelişme... Eşiyle barışmak için gitti, annesi bıçaklandı

Esenyurt'ta geçtiğimiz yıl Aralık ayında anlaşmazlık yaşadığı eşinin evine gelerek babasının minibüsünü baltayla parçalayan Aşkın Y., bu defa barışmak için çağıran eşini almaya geldi.
Aşkın Y., eşi Semra Y. ile evlenmek için ailesinden isteyince 60 bin TL başlık parası talep edildi. Parayı ödemek istemeyen Aşkın Y. ile Semra Y. kaçarak evlendi. Semra Y., 4 yıllık evliliklerinin ardından Aşkın. Y.'nin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eve geri döndü. Aşkın Y., geçtiğimiz aralık ayında kayınpederinin evine gelerek baltayla saldırmış. Minibüsünü parçalamıştı. O günden bu yana ayrı yaşayan çiftten Semra Y., ramazan bayramında eşi Aşkın Y.'ye barışma için mesaj attı. Mesaja karşılık annesi ile birlikte Esenyut'a eşini almaya gelen Aşkın Y.'den, kızının ailesi tarafından tekrar 60 TL talep edildi. Parayı ödemek için karakola şikayetçi olmaya giden Aşkın Y. ve annesi Nuriye Y., Semra Y.'nin ailesi tarafından 24 Nisan günü saldırıya uğradı. Bıçaklı, muştalı, baltalı saldırıda anne Nuriye Y. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Nuriye Y.'nin tedavisi sürüyor. Polisin olay sonrası çalışmalarında saldırıyı gerçekleştiren Gökhan K. Ve Müslüm K. tutuklandı. Polis ekiplerin diğer şüphelilere ilişkin çalışmaları sürüyor. Aşkın Y., yaptığı açıklamada: "Kamu adına bunların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
"KIZLARINI VERMEK İÇİN 60 BİN TL TALEP EDİYORLAR"
Barışmak için geldiği eşinin ailesinin kızlarını vermek için 60 bin TL istediğini söyleyen Aşkın Y., şöyle konuştu: "Biz kaçarak evlendik. Ailem istedi, vermediler. 60 bin tl başlık parası istediler. Eşimle anlaştık ve kaçtık. Kısa bir tartışmamız oldu. Annesine gitti. Annesine gittiğinde de ailesi benden kaçırdı. Sürekli arıyoruz, geri vermiyorlar. 60 bin tl talep ediyorlar. Bundan dolayı şikayet ettik. Bayramın üçüncü günü mesaj attı. 'Gel beni al, babamı ikna et' dedi. Ailesi sürekli bizden para istedi.
Biz de bunun üzerine Büyükçekmece'ye gidip şikayetçi olduk. Savcılığa dilekçe verdik. Onlar da bizi buraya karakola gönderdi. İfade verdik şikayetçi olduk. Tam çıkarken burada önümüzü kestiler. Abisi Müslüm, direkt baltayla keserle üzerimize geldi. Annesinde muşta var. Hakan diye bir kardeşleri var, annemi bıçakladı. Annem şu anda yoğun bakımda. Allah yardım etsin. İnsanlıkdışı bir şeydi. Bizi buraya öldürmeye gelmişler.
"EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUM"
Kamu adına saldırganların en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen Aşkın Y., ifadelerini şöyle tamamladı: "Babasının elinde keser vardı. Oğullarına 'öldürün öldürün' diyordu. Hepsinden şikayetçiyim. Bir kadına nasıl bıçakla saldırabilirsin ? Kadın hiçbir şey yapmadı. Vurmasın diye Gökhan'ı tutuyordu. Direkt daldırdı bıçağı. Kamu adına bunların en ağır cezayı almasını istiyorum"