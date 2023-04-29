Baltalı damat dehşetinde yeni gelişme... Eşiyle barışmak için gitti, annesi bıçaklandı

Aşkın Y., eşi Semra Y. ile evlenmek için ailesinden isteyince 60 bin TL başlık parası talep edildi. Parayı ödemek istemeyen Aşkın Y. ile Semra Y. kaçarak evlendi. Semra Y., 4 yıllık evliliklerinin ardından Aşkın. Y.'nin kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eve geri döndü. Aşkın Y., geçtiğimiz aralık ayında kayınpederinin evine gelerek baltayla saldırmış. Minibüsünü parçalamıştı. O günden bu yana ayrı yaşayan çiftten Semra Y., ramazan bayramında eşi Aşkın Y.'ye barışma için mesaj attı. Mesaja karşılık annesi ile birlikte Esenyut'a eşini almaya gelen Aşkın Y.'den, kızının ailesi tarafından tekrar 60 TL talep edildi. Parayı ödemek için karakola şikayetçi olmaya giden Aşkın Y. ve annesi Nuriye Y., Semra Y.'nin ailesi tarafından 24 Nisan günü saldırıya uğradı. Bıçaklı, muştalı, baltalı saldırıda anne Nuriye Y. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Nuriye Y.'nin tedavisi sürüyor. Polisin olay sonrası çalışmalarında saldırıyı gerçekleştiren Gökhan K. Ve Müslüm K. tutuklandı. Polis ekiplerin diğer şüphelilere ilişkin çalışmaları sürüyor. Aşkın Y., yaptığı açıklamada: "Kamu adına bunların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.