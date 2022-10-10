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Giriş Tarihi: 10.10.2022 22:45

Baltalı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, komşularının baltayla saldırması sonucu ağır yaralanan Sezai Orhan (52), kaldırıldığı hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA
Baltalı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 7 Ekim'de Kavaklık Mahallesi Halkapınar Sokak'ta meydana geldi. Sezai ve Kevser Orhan, iddiaya göre binanın dış cephesine takılı çanak antenin kablosunu söken yan dairedeki komşuları Semih Ö. ve dini nikahla birlikte yaşadığı Nurseven S. ile tartıştı.

Semih Ö. ile Nurseven S. baltalarla komşuları Sezai ve Kevser Orhan çiftine saldırdı. Sezai ve Kevser Orhan vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Semih Ö. ve Nurseven S. ise arbede esnasında aldığı darbelerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden komşulara müdahale etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastanelere kaldırıldı. Semih Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sezai Orhan, 3 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan, ikindi vakti kılınan namazla Öğberler Köyü'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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Baltalı saldırıda yaralandı, 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti
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