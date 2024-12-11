Baltalı ‘yol verme’ kavgası

Bursa'da, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, baltalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde otomobilin sürücüsüyle hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.Sol şeritte durdurdukları araçlarından inen sürücüler, kavga etmeye başladı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga sırasında sürücülerden birinin elinde balta olduğu görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardında gözaltına alınan sürücüler birbirinden şikâyetçi olmadı.