Haberler Yaşam Haberleri Baltalı ‘yol verme’ kavgası
Giriş Tarihi: 12.12.2024

Baltalı ‘yol verme’ kavgası

Baltalı ‘yol verme’ kavgası
Bursa'da, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, baltalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde otomobilin sürücüsüyle hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.



Sol şeritte durdurdukları araçlarından inen sürücüler, kavga etmeye başladı. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga sırasında sürücülerden birinin elinde balta olduğu görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardında gözaltına alınan sürücüler birbirinden şikâyetçi olmadı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Baltalı ‘yol verme’ kavgası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA