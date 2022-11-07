Tüm köye dehşeti yaşattıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi kahveye gitti

Lapseki ilçesi Karaömerler Köyü'nde korku dolu saatlerin yaşanmasına neden olay dün gece 03:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Lapseki ilçe Orman İşletme Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Hüseyin T. uzun bir süredir psikolojik tedavi görüyordu. Geçtiğimiz hafta izne ayrılan Hüseyin T. köye ailesinin yanına geldi. Dün gece eve gelmeyen ve ailesi tarafından aranan Hüseyin T. İddiaya göre gece geç saatlerde köy meydanına inerek adeta tüm köye dehşeti yaşattı.
Hüseyin T. Eline geçirdiği baltayla önce içerisinde Halil İbrahim Özdemir ve 3 arkadaşının park halinde duran aracına saldırdı. Aracın camlarını parçalayan Hüseyin T. Çevredekilerin bağırışlarından sonra olay yerinden kaçtı. KOLUNU KESTİ Daha sonra ormanlık alana yönelen Hüseyin T. İddiaya göre gece geç saatlerde Koru Reis mevkiinde bulunan enerji santraline girmeye çalıştı. Burada güvenlik görevlisi olarak görev yapan elektrik teknisyeni Serdar Koç'un uyarılarına aldırış etmeden içeriye giren Hüseyin T. teknikere elindeki baltayla saldırdı. Genç adamın kolunu kesen Hüseyin T. Olay yerinden kaçarak uzaklaştı.