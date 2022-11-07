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Giriş Tarihi: 7.11.2022 16:36 Son Güncelleme: 7.11.2022 17:15

Tüm köye dehşeti yaşattıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi kahveye gitti

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi’nde iddiaya göre uzun bir süredir psikolojik tedavi gören genç, dün gece baltayla dehşet saçtı. Gece yarısı önce park halinde duran bir otomobilin içinde oturan gençlere saldıran Hüseyin T. ardından girmeye çalıştığı tesisin güvenlik görevlisinin kolunu baltayla parçaladı. Jandarma heryerde onu ararken; O hiçbir şey olmamış gibi köy kahvesine gidip çay içti.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Tüm köye dehşeti yaşattıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi kahveye gitti

Lapseki ilçesi Karaömerler Köyü'nde korku dolu saatlerin yaşanmasına neden olay dün gece 03:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Lapseki ilçe Orman İşletme Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Hüseyin T. uzun bir süredir psikolojik tedavi görüyordu. Geçtiğimiz hafta izne ayrılan Hüseyin T. köye ailesinin yanına geldi. Dün gece eve gelmeyen ve ailesi tarafından aranan Hüseyin T. İddiaya göre gece geç saatlerde köy meydanına inerek adeta tüm köye dehşeti yaşattı.

Hüseyin T. Eline geçirdiği baltayla önce içerisinde Halil İbrahim Özdemir ve 3 arkadaşının park halinde duran aracına saldırdı. Aracın camlarını parçalayan Hüseyin T. Çevredekilerin bağırışlarından sonra olay yerinden kaçtı. KOLUNU KESTİ Daha sonra ormanlık alana yönelen Hüseyin T. İddiaya göre gece geç saatlerde Koru Reis mevkiinde bulunan enerji santraline girmeye çalıştı. Burada güvenlik görevlisi olarak görev yapan elektrik teknisyeni Serdar Koç'un uyarılarına aldırış etmeden içeriye giren Hüseyin T. teknikere elindeki baltayla saldırdı. Genç adamın kolunu kesen Hüseyin T. Olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

KOLU DİKİLDİ

Kolundan aldığı darbeyle ağır yaralan Koç, önce Lapseki Devlet hastanesi'ne ardından İzmir devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam 4 saat süren operasyon sonunda kopan kolu tekrar dikildi.

KÖY KAHVESİNDE YAKALANDI

Jandarma tarafından heryerde aranan Hüseyin T. İse ertesi sabah hiç birşey olmamış gibi elindeki baltayla kahveye gelerek çay içmeye başladı. Köy muhtarı Nurettin Girgin tarafından sakinleştirilen Hüseyin T. Jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Tüm köye dehşeti yaşattıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi kahveye gitti
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