Tüm köye dehşeti yaşattıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi kahveye gitti

Lapseki ilçesi Karaömerler Köyü'nde korku dolu saatlerin yaşanmasına neden olay dün gece 03:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Lapseki ilçe Orman İşletme Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Hüseyin T. uzun bir süredir psikolojik tedavi görüyordu. Geçtiğimiz hafta izne ayrılan Hüseyin T. köye ailesinin yanına geldi. Dün gece eve gelmeyen ve ailesi tarafından aranan Hüseyin T. İddiaya göre gece geç saatlerde köy meydanına inerek adeta tüm köye dehşeti yaşattı.