Bana Bir Soygun Yaz 2 filmi ilk kez TV’de! Bana Bir Soygun Yaz 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

BANA BİR SOYGUN YAZ 2 FİLMİ KONUSU

Başlarına gelen onca talihsiz olayın ardından Çeto ve Sülo çareyi Kıbrıs'a gitmekte bulur. Arkadaşları Nasip sayesinde Kıbrıs'ta bir otelde çalışma başlayan ikili hayata adeta yeniden başlamıştır. Sade bir yaşam sürmeye karar veren Çeto ve Sülo'nun planları Nasip'in, otel sahibi Nadide hanımın kızı Asya ile evlenme kararı ile alt üst olur. Asya ile evlenebilmek için paraya ihtiyacı olan Nasip, kendisine yardım etmesi için Kasap Tercan'ın kapısını çalar. Onun yüzünden yasa dışı bir işe bulaşan Nasip, bu işi de eline yüzüne bulaştırınca başına büyük bir bela açar. Çeto ve Sülo, Nasip'i Kasap Tercan belasından kurtarmak için kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde bulurlar. Üçlü çalıştıkları otelin kumarhanesini soymaya karar verir. Ancak bu iş sandıkları kadar kolay olmaz. Planı uygulamaya kalkıştıkları sırada aralarına Asya'nın da dahil olması işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale sokar.