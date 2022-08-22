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Giriş Tarihi: 22.8.2022 12:36

Bana Bir Soygun Yaz 2 filmi ilk kez TV’de! Bana Bir Soygun Yaz 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bana Bir Soygun Yaz 2 filmi 22 Ağustos 2022 Pazartesi akşamı ilk kez televizyon ekranlarında olacak. 2018 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Gökhan Murat Toktamışoğlu oturuyor. Başrollerinde Şafak Sezer, Umut Oğuz gibi isimlerin yer aldığı film komedi türündedir. Peki; Bana Bir Soygun Yaz 2 konusu nedir? Bana Bir Soygun Yaz 2 oyuncuları kimler?

Bana Bir Soygun Yaz 2 filmi ilk kez TV’de! Bana Bir Soygun Yaz 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Bana Bir Soygun Yaz 2 filmi televizyon ekranlarına ilk kez gelecek. Başlarına gelen talihsiz olayların ardından Kıbrıs'a gitmeye karar veren Çeto ve Sülo karakterleri otelde çalışmaya başlayacak. Sade bir yaşam sürmek isteseler de Kıbrıs macerası bekledikleri gibi çıkmayacak. Peki, Bana Bir Soygun Yaz 2 filmi konusu nedir? Bana Bir Soygun Yaz 2 filmi oyuncuları kimlerdir?

BANA BİR SOYGUN YAZ 2 FİLMİ KONUSU

Başlarına gelen onca talihsiz olayın ardından Çeto ve Sülo çareyi Kıbrıs'a gitmekte bulur. Arkadaşları Nasip sayesinde Kıbrıs'ta bir otelde çalışma başlayan ikili hayata adeta yeniden başlamıştır. Sade bir yaşam sürmeye karar veren Çeto ve Sülo'nun planları Nasip'in, otel sahibi Nadide hanımın kızı Asya ile evlenme kararı ile alt üst olur. Asya ile evlenebilmek için paraya ihtiyacı olan Nasip, kendisine yardım etmesi için Kasap Tercan'ın kapısını çalar. Onun yüzünden yasa dışı bir işe bulaşan Nasip, bu işi de eline yüzüne bulaştırınca başına büyük bir bela açar. Çeto ve Sülo, Nasip'i Kasap Tercan belasından kurtarmak için kendilerini bir anda büyük bir aksiyonun içinde bulurlar. Üçlü çalıştıkları otelin kumarhanesini soymaya karar verir. Ancak bu iş sandıkları kadar kolay olmaz. Planı uygulamaya kalkıştıkları sırada aralarına Asya'nın da dahil olması işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale sokar.

BANA BİR SOYGUN YAZ 2 FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2018

Yönetmen : Gökhan Murat Toktamışoğlu

Oyuncular : Şafak Sezer, Çetin Altay, Umut Oğuz

Türü : Komedi

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Bana Bir Soygun Yaz 2 filmi ilk kez TV’de! Bana Bir Soygun Yaz 2 konusu nedir, oyuncuları kimler?
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