Bana deli dediler ama haklı çıktım

Baba mesleği olan çiftçiliği devam ettiren 1 kız çocuğu babası Orhan Buhur, 1997 yılında Soysallı köyü Körveli mevkiinde bulunan 130 dönümlük tarlasını sulamak için arazi içinde sondaj çalışması yaptı. Mısır ekerek geçimini sağlayan Buhur, 25 metre derinlikte suyu buldu ve kuyuyu açtı. 1 yıl sonra 6,2 şiddetinde medyana gelen ve 145 kişinin ölümüne neden olan deprem yer altındaki ham petrolün toprak üzerine çıkmasına neden oldu. Orhan Buhur, depremden sonra toprağın yanmış gibi siyahlaştığını ve kuyudaki suyu çeken motorların aşırı yağ yüzünden kilitlendiğini fark etti. Topraktan örnek alan Buhur, yaptırdığı tahlil de toprağa bulaşan siyah maddenin ham petrol olduğunu öğrendi. 2013 yılında bir şirket sondaj yaparak bin 150 metre de petrole ulaştı. Ancak şirket 2 bin metreye inemeden batınca proje yarım kaldı.
"DELİ DİYE HAKARETE UĞRADIM"
Atıl şekilde 8 yıl bekleyen kuyu, geçtiğimiz yıl Türkiye Petrolleri tarafından işletilmek istenildiğini söyleyen Buhur, "Ölçüm yaparak 13 dönüm yeri kamulaştırıldı. Atıl olarak bırakılmış kuyuda bin 280 metrede ham petrole ulaştılar ve 9 aydır 350 ila 450 varil arasında alıyorlar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, ham petrol rezervinin 1 milyar dolar olduğunu söyledi. İnanılmaz rakam. Ülkeme tarlamdan 1 milyar dolarlık katkımız var. Devletimiz kazanıyor, ülkeme kazancım olduğundan dolayı mutluyum. Petrol ilk çıktığı dönemde bana hakaret ettiler. 'Tarlasına yağ döktü yaktı', 'Petrol yok, yalan konuşuyor', 'BOTAŞ boru hattından sızma oldu. Bu kendi tarlasından petrol çıktığını zannediyor', 'Deli' dediler. Ben bunu gurur meselesi yaptım ve gidip tarlamda petrol var diyerek başvuruda bulundum. En son haklı olduğumu kanıtladım. Bundan dolayı ayrı memnum" diye konuştu.
"FÖTR GİYDİRDİ, ALAY KONUSU OLDUK"
Petrolü bulduğu için gurur duyduğun söyleyen Orhan Buhur, "Köyde kahvede otururken benle 'Oraya yağ döktün ve yaktın diyerek' dalga geçtiler. 24 yıl önce tarlam için 'Küçük Amerika' diye haber yapan gazeteciler bana fötr bile giydirdi. Ben hayallerimi gerçekleştirdim. Her şey para değil, ben azmettim ve çalıştım. Hatta kardeşlerimle kötü oldum. Bana 'Uğraşma, tarlamız elden gidecek' dediler. Dinlemedim ve devam ettim. 3 kere denediler son denemede beni de çağırın dedim. Akşam Allah'a 'Beni mahcup etme' diye dua ettim. Gecesinde petrol, kendisi fışkırdı. Beni TPO'daki yetkililer bile tebrik etti. Çok gurur verici" diye duygularını anlattı.
KÖYLÜ DE MUTLU…
Dünya gündemine oturan Soysallı köy halkının da sevinçli olduğunu söyleyen Orhan Buhur, "Petrol sayesinde tarlalarımıza giden yollarımız şehirlerarası yollar gibi geniş yapıldı. Bazen köyümüzden işçi alıyorlar ve köye istihdam sağlıyor" dedi. Köylülerden Bahri Boran (59), "Ülkemiz için çok güzel bir durum. Köylüler olarak gurur duyduk. Aynı zamanda akrabam olan Orhan Buhur bu iş için çok emek verdi. Başka biri olsaydı bırakırdı. Ama Orhan kardeşim hiç pes etmedi" derken, Mürsel Kokarcalı (61) ise, "Orhan kardeşimiz sayesinde köyümüzü artık dünya tanıtıyor. Kendisiyle alay ettiler ama o bunlara hiç aldırış etmedi ve petrolü Türkiye'mize kazandırdı. Kendisiyle ne kadar gurur duysak azdır" şeklinde konuştu.
"PETROLÜN KRALI"
Köy kahvehanesinde toplandıklarında gündemlerinin petrol olduğunu ifade eden Ali Apucu da (56), "Kahvehanede artık oyun oynamıyoruz. Petrolün çıkması demek istihdam demek, ülke ekonomisine kazanç demek" ifadelerini kullanırken İdris Turan ise (65), "Köylüler adına Orhan Buhur'a çok teşekkür ediyoruz. O kadar inanmış ki 24 yıl boyunca usanmadan yılmadan çalıştı. O petrolün kralıdır" dedi.