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Giriş Tarihi: 7.4.2022

‘Bana idam verin yoksa intihar ederim’

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
‘Bana idam verin yoksa intihar ederim’
İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi'nde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kemal Ayyıldız'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanan sanık Ayyıldız, savunmasında "Onu başkaları öldürdü. Delilleri araştırın eğer çıkmazsa beni idam edin. İdam etmezseniz ben intihar edeceğim zaten" dedi. Ayyıldız, avukatını da azletti. Mahkeme, Ayyıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

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‘Bana idam verin yoksa intihar ederim’
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