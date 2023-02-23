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Giriş Tarihi: 24.2.2023

Bana şimdi kim dua edecek?

Depremde kaybettiği anne babasız ilk doğum gününü geçiren Merve Börta: Hayat plan yapmak için çok kısaymış. Yarınımızın garantisi yokmuş. Şimdi kim bana sınavlardan önce dua edecek

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bana şimdi kim dua edecek?
Adıyaman'da yaşayan ve aynı zamanda ilkokul arkadaşı olan hemşire Gülsüm Börta (53) ile 30 yıllık eşi Mehmet Börta (53) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Çiftin Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi kızları Merve Börta, babasının cep telefonunu enkaz altında buldu. 18 Şubat doğum günü olan Börta, babasının cep telefonuna baktığında son siparişin doğum günü hediyesi olduğunu gördü ve gözyaşlarına hâkim olamadı. SABAH'ın haberleştirdiği Merve'nin hikâyesi Türkiye'yi ağlattı.



'YARINIMIZIN GARANTİSİ YOKMUŞ'
Merve Börta, anne babasız ilk doğum gününde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün benim doğum günüm. Annemi hatırlatıyor bugün bana. Benim de bir annemin babamın olduğunu unutmamı engelliyor... Tüm sevdiklerimi doğum günümde yanımda isterdim. Aylar öncesinden bugün için kıyafet almıştım. Anne babamla konuşmuştuk... Bana sorsanız anne babamı dünyada en son kaybedecek insan bendim. Bir gecede hayatım değişti. Hayat plan yapmak için çok kısaymış. Yarınımızın garantisi yokmuş" dedi. Börta'nın, annesi ile sınav öncesi yaptığı son yazışmanın ekran görüntüsünü de paylaşarak "5 senedir tıp öğrencisiyim. Her sınav öncesi anne ve babama mesaj atar. 'Bana dua edin' derdim. Sözlülerde annem benim kadar terler, babam benim kadar stres olurdu. Anne baba, ben sizi çok özledim. Kim bana 'Kızım stres yapma' diyecek ki" sözleri yürekleri parçaladı. Börta ayrıca anne babasının enkazdan altınlarının ve özel eşyalarının çalınmasına isyan ederek, "Ailemin biriktirdiği altın, özel eşyalarımız enkazda hırsızlar tarafından çalınmış. Annemin babamın helal parasıyla kazandıklarına nasıl elinizi uzatabiliyorsunuz. İçim gidiyor. Hiç mi Allah korkunuz yok" diye paylaşım yaptı.

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Bana şimdi kim dua edecek?
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