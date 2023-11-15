Haberler Yaşam Haberleri 111 Numaralı odada dehşet! İngiliz vatandaşı genç kız otel odasında öldürüldü
Giriş Tarihi: 15.11.2023 13:57 Son Güncelleme: 15.11.2023 14:03

111 Numaralı odada dehşet! İngiliz vatandaşı genç kız otel odasında öldürüldü

İstanbul Fatih’te bir otelde tornavidayla öldürülmüş şekilde bulunan 26 yaşındaki İngiliz vatandaşı Ayan Mohamed Dhoba’nın birlikte yaşadığı adam tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi olay sırasında giydiği kanlı kıyafetleriyle yakalayarak gözaltına aldı. 3 Gün önce İstanbul’a birlikte geldiği kadını öldüren Şüpheli Ahmed Yasin M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi İfadesinde de; “Bana uyuşturucu verdi aramızda bu sebeple tartışma çıktı. Tornavida ile vurdum. Sonra tornavidayı klozete attım” dediği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
111 Numaralı odada dehşet! İngiliz vatandaşı genç kız otel odasında öldürüldü

Kan donduran cinayet dün öğlen saat 12.30 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Otel görevlileri olay günü 111 numaralı oda da gelen sesler üzerine odaya çıktı. Oda da kadın müşteriyi kanlar içinde öldürülmüş buldu. Olay hemen polise bildirildi. Olay yerine giden polis ekipleri, öldürülen kişinin İngiltere uyruklu Ayan Mohamed Dhoba olduğunu tespit etti. Ceset üzerin de yapılan incelemede korkunç detay ortaya çıktı. Boğaz ve vücudunun birçok yerinde kesik izi bulunan genç kadının tornavida ile öldürüldüğü belirlendi. Vücudunda 41 ayrı kesik izi bulunan olayla ilgili kayıp arkadaş Ahmet Yasin M. aranmaya başlandı.

KANLI TİŞÖRTÜYLE YAKALANDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli Ahmet Yasin M. yakalandı. Yakalandığında üzerindeki beyaz tişörtünün kanlı olduğu görüldü. Cinayeti itiraf eden zanlı, tornavidayı odada klozete attığını söyledi.

TORNAVİDA KLOZETTE BULUNDU

Şüphelinin bahsettiği klozette yapılan aramada suç aleti tornavida klozet içinde bulundu. Polis, tornavida ile şüphelini üzerindeki kanlı tişörte el koydu. Yapılan incelemede İngiltere uyruklu çiftin 3 gün önce İngiltere'den İstanbul'a geldikleri belirlendi. Sabiha Gökçen Havalimanından Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen çiftin, aynı gün Fatih'de ki olayın gerçekleştiği otele yerleştikleri belirlendi.

"BANA UYUŞTURUCU VERİYORDU"

Cinayeti itiraf eden zanlı, iddiasına göre olay günü birlikte yaşadığı kadının kendisine uyuşturucu verdiğini ve daha sonra aralarında tartışma çıktığını söyledi. Bu tartışmanın ardından eline geçirdiği tornavidayla defalarca saplayarak öldürdüğünü anlattı. Tornavidayı klozette attıktan sonra olay yerinden kaçtığını belirti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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111 Numaralı odada dehşet! İngiliz vatandaşı genç kız otel odasında öldürüldü
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