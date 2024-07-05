Haberler Yaşam Haberleri Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ihtiyaç sahiplerini mahcup etti
Giriş Tarihi: 5.7.2024 16:13 Son Güncelleme: 5.7.2024 16:53

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ihtiyaç sahiplerini mahcup etti

Bandırma Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda yapılan sinevizyon gösteriminde yardımda bulunulan ihtiyaç sahiplerinin yüzleri açıkça gösterildi. Bu duruma AK Parti sıralarından ses yükseldi.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ihtiyaç sahiplerini mahcup etti

Bandırma Belediyesi'nin sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda sosyal yardım yapılan bazı vatandaşlar açık bir şekilde ifşa edildi. Sinevizyon gösteriminde, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzleri sansürlenmeden gösterildi. Daha sonra bu canlı yayın görüntüleri Bandırma Belediyesi'nin sosyal medya hesabından kalıcı olarak paylaşıldı. Görüntülerde bulunan ufak yaşta engelli çocuklardan hasta yatağında yatan vatandaşlara kadar çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaş mahcup edildi.

Bu duruma AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdullah Çolak tarafından tepki gösterildi. Abdullah Çolak, meclis toplantısında söz alarak, "Dikkatimi çekti. Sosyal yardımda bulunduğumuz vatandaşların fotoğrafları paylaşılıyor. Bu duruma Kişisel Verilerin Korunması Konunu kapsamında dikkat etmekte fayda var. Bu durum başımıza dert açabilir," diye konuştu.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da bu sözleri gülerek cevapladı. Dursun Mirza, "Çok önemli bir uyarı. Arkadaşlar lütfen buna dikkat edelim. Benim gözümden kaçmış," dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ihtiyaç sahiplerini mahcup etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA