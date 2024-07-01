Bandırma Belediyesi’nin vurdumduymazlığı Marmara Denizi’ne zarar veriyor

Bandırma Belediyesi sokak ve meydan temizliğinde düzenli olarak deterjanlı su kullanmaya devam ediyor. Uzmanların müsilaj riski nedeniyle bir damla bile kimyasalın karışmaması gerektiğini vurguladığı Marmara Denizi, Bandırma Belediyesi'nin bu vurdumduymazlığı nedeniyle düzenli olarak kimyasal maddelere maruz kalıyor. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, daha önce verdiği bir röportajda Marmara Denizi'ndeki kirlilik nedeniyle olası müsilaj tehlikesine dikkat çekmiş ve müsilaj oluşumunun Marmara Denizi'ne karışan deterjan ve dezenfektan atıklarından kaynaklandığını belirtmişti.

Prof. Dr. Mustafa Sarı konu ile ilgili verdiği röportajda, "Müsilaj, denizi aşırı kirletmemizin tetiklediği bir sonucudur. Deterjanlar veya bütün kimyasallar kirlilik kaynağıdır. Müsilajın temelini oluşturan şey denizdeki azot-fosfor dengesinin bozulmasıdır. Her türlü kimyasal arıtılmadan denize gönderildiği takdirde oradaki azot-fosfor dengesini bozacağı kuşkusuzdur. Bu da müsilaja davetiye çıkaran bir sonuçtur," şeklinde konuşmuştu.