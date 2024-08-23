Bandırma körfezinde açıkta bekleyen ticari gemide iş kazası: 2 kişi öldü

Olay, Bandırma körfezi 1 nolu demir sahasında limana yanaşmak için bekletilen Navis 2 adlı Rusya bandıralı ticari gemide meydana geldi. Rusya'nın Yeysk limanından yola çıkan ve 5 bin ton palet yem yüklü olan geminin ambar kısmında bulunan gaz sıkışması nedeniyle Konstantine Martynov (46) ve Dmitrii Mochalov (52) zehirlenerek hayatlarını kaybettiler. Menhol kapağının açılması sebebiyle gemide işçi olarak çalışan Dmitrii Mochalov'un (52) zehirli gazdan etkilenerek ambar içerisine düştü.

Daha sonra gemiye gelen Bandırma Sahil Güvenlik Komutanlı ekipleri ve 112 Acil Sağlık Ekipleri iş kazası geçiren kişilerin Rusya vatandaşı olduklarını tespit etti. Sağlık çalışanlarının tespiti üzerine Konstantine Martynov'un öldüğü, Dmitrii Mochalov'un ise ambara özel maskeler ile giren ekipler tarafından hayatını kaybettiği doğrulandı. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) uzmanları ile olay yeri inceleme ekiplerinin ve Bandırma Sahil Komutanlığı ekipleriyle birlikte gemiye giderek ölen işçileri gemiden tahliye edeceği, daha sonra cenazelerin Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götüreleceği öğrenildi.