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Giriş Tarihi: 9.11.2024 12:10 Son Güncelleme: 9.11.2024 13:07

Bandırma otogar kavşağında otobüs ile kamyon çarpıştı: 14 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 9 Kasım 2024 tarihinde saat 01:20 sıralarında Bandırma Otogarı kavşağında meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Bandırma otogar kavşağında otobüs ile kamyon çarpıştı: 14 kişi yaralandı

Bandırma ilçe merkezinden Bursa yönüne gitmekte olan 65 yaşındaki M.U. idaresindeki kamyon, otogardan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan Uludağ Turizm'e ait, 34 yaşındaki C.Ç. yönetimindeki otobüsle çarpıştı. Çarpışma sonucunda otobüsteki 12 yolcunun 2'si çocuk üzere yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığını ve bir tümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi. Hafif yaralanan diğer yolcular ise ayakta tedavi edildi.

Yaralılar arasında bulunan yolcular M.C. (20), B.A. (23), B.B. (41), Y.K. (34), B.P. (22), S.K. (19), E.Y. (22), M.F.B. (10), N.S.T. (53), E.K. (5), A.P. (43) ve C.Y. (13) yer alıyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Bandırma otogar kavşağında otobüs ile kamyon çarpıştı: 14 kişi yaralandı
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