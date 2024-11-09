Bandırma otogar kavşağında otobüs ile kamyon çarpıştı: 14 kişi yaralandı

Bandırma ilçe merkezinden Bursa yönüne gitmekte olan 65 yaşındaki M.U. idaresindeki kamyon, otogardan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan Uludağ Turizm'e ait, 34 yaşındaki C.Ç. yönetimindeki otobüsle çarpıştı. Çarpışma sonucunda otobüsteki 12 yolcunun 2'si çocuk üzere yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığını ve bir tümünün tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi. Hafif yaralanan diğer yolcular ise ayakta tedavi edildi.

Yaralılar arasında bulunan yolcular M.C. (20), B.A. (23), B.B. (41), Y.K. (34), B.P. (22), S.K. (19), E.Y. (22), M.F.B. (10), N.S.T. (53), E.K. (5), A.P. (43) ve C.Y. (13) yer alıyor. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.