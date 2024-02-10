Bandırma’da aynı gecede 3 işletmeyi soyan şahıslar yakalandı

Bandırma'da aynı gece içerisinde 3 işletme soyuldu. İçlerinde Bandırmaspor Ücretli Otoparkı'nın da bulunduğu 3 işletmeyi soyan şahısların kimlikleri, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan tahkikat ile belirlendi.

Bandırmaspor Otopark Gişesi ve Kaşif Acar Caddesi ile İstiklal Caddesi'nde bulunan 2 işletmenin camlarını kırarak aynı yöntemle içeri giren ve kasada bulunan paraların çalındığı hırsızlık olayında, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyon sonucu M.K(12), C.K(13) ve E.Ü(14) isimli şüpheliler yakalanarak göz altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.