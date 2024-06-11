Bandırma’da başıboş köpekler bir kadına saldırdı: Kadın çığlıklar içinde yerde kaldı

Mahalle sakinleri, köpeklerin mahallede bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliği tarafından çiğ etle beslendiğini ve bu durumun köpeklerin saldırganlaşmasına neden olduğunu belirtiyorlar. Konu ile ilgili daha önce de şikayette bulunulduğu ancak bir sonuç çıkmadığı ifade ediliyor.