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Giriş Tarihi: 9.11.2024 02:55

Bandırma’da otobüs ile kamyon çarpıştı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Bandırma-Bursa karayolu üzerindeki otogar ışıklarında meydana gelen kazada otobüs ile kamyon çarpıştı. Kazada, çok sayıda yolcu yaralandı

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Bandırma’da otobüs ile kamyon çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, 10 APF 422 plakalı otobüs, Bandırma otogarı yakınındaki ışıklarda kontrolsüz bir şekilde yola çıktığı sırada, 42 SA 7309 plakalı kamyon duramayarak otobüsün yan tarafına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs, yoldan çıkarak boş arazide durabildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan birçok yolcu ayakta tedavi edilirken, 4 yolcu ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bandırma’da otobüs ile kamyon çarpıştı
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