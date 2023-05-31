Balıkesir Bandırma’da pompalı dehşet: 6 kişi yaralandı

Paşamesçit mahallesinde yaşanan olayda Ö.A. ile O.A. daha önce motosiklet çalınması olayı ile aralarında husumet bulunan C.V. A.V. N.V. ve K.V. ile tartışmaya başladılar. Taraflar arasında tartışma silahlı kavgaya dönüşünce, pompalı tüfek dehşeti yaşandı. 2'si mahalle sakini olmak üzere olayda 6 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevkedildi. Yaralanan şahıslar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Bandırma ilçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayda, sırt, baş, göz ve göğüs bölgesinden yaralanan O.A. A.V. ile N.V. Hastanede tedavi altına alındı. Diğer yaralıların ise ayakta tedavileri yapıldı.