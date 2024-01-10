Bandırma’da trafik kazası; 1 ölü, 2 yaralı

Bandırma'da etkili olan yağış, aşırı hız ve dikkatsizlikle birleşince kazaya neden oldu. Bursa-Çanakkale yolu üzerinde, Bursa istikametinde seyir halinde olan A.S. hakimiyetindeki minibüs orta refüjü aşarak karşı şeride savruldu. Minibüs, Bandırma istikametinde karşı şeritte seyreden, E.A. hakimiyetindeki tırla kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine intikal eden 112 acil ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan minibüs sürücüsü A.S.'nin (62) genel sağlık durumunun iyi olduğu, yolcu M.T.S.'nin (14) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Minibüsteki diğer yolcu H.S. (52) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.