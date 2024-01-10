Haberler Yaşam Haberleri Bandırma’da trafik kazası; 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 10.1.2024 15:52 Son Güncelleme: 10.1.2024 16:28

Bandırma’da trafik kazası; 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, ticari minibüsün orta refüjü geçerek tırla kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Bandırma’da trafik kazası; 1 ölü, 2 yaralı

Bandırma'da etkili olan yağış, aşırı hız ve dikkatsizlikle birleşince kazaya neden oldu. Bursa-Çanakkale yolu üzerinde, Bursa istikametinde seyir halinde olan A.S. hakimiyetindeki minibüs orta refüjü aşarak karşı şeride savruldu. Minibüs, Bandırma istikametinde karşı şeritte seyreden, E.A. hakimiyetindeki tırla kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine intikal eden 112 acil ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan minibüs sürücüsü A.S.'nin (62) genel sağlık durumunun iyi olduğu, yolcu M.T.S.'nin (14) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Minibüsteki diğer yolcu H.S. (52) ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Bandırma’da trafik kazası; 1 ölü, 2 yaralı
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