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Giriş Tarihi: 3.2.2024 15:02 Son Güncelleme: 3.2.2024 15:10

Bandırma’da trafik kazası: 1 ölü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Bandırma’da trafik kazası: 1 ölü

Bandırma, Ordu Caddesi üzerinde gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Mustafa Zeybek Sokak istikametinden Ordu Caddesi'ne üzerine çıkan H.G. hakimiyetindeki otomobil, Ordu Caddesi'nde seyreden M.Y. hakimiyetindeki otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle park halindeki iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonucu, otomobilde yolcu olarak bulunan N.G (47) çarpışmanın şiddetiyle bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil ekipleri sevk edilirken yapılan ilk müdahalenin ardından N.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri, N.G.'nin cansız bedenini hurdaya dönen aracın içinden güçlükle çıkarabildi. N.G'nin cansız bedeni Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Vatandaşlar, daha öncede çok sayıda kazanın meydana geldiği söz konusu bölgede, hız yavaşlatıcı kasis ya da benzeri önlemlerin alınmasını istiyorlar.

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Bandırma’da trafik kazası: 1 ölü
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