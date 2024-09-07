Bandırma’da trafik kazası: ATV sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma'ya bağlı 600 Evler Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi, 2091 Sokak üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Y.E.S. (26) idaresindeki kamyonete, 2066 Sokak'tan çıkan Mesut Çakır (37) idaresindeki ATV yandan çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Mesut Çakır olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Mesut Çakır, yoğun bakım servisindeki tedavisi devam ederken hayatını kaybetti.

Vefat eden Mesut Çakır'ın 05.09.2024 günü Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana gelen yangına bakmak için yola çıktıktan sonra kaza geçirdiği ve aynı zamanda ayaklarından engeli bulunduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.