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Giriş Tarihi: 23.9.2024 10:48 Son Güncelleme: 23.9.2024 11:09

Bandırma'da yola hatalı çıkan araç kazaya sebebiyet verdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi Nato Caddesi'nde, hatalı olarak yola çıkan bir araç, karşı yönden gelen hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralı olarak hastanede yoğun bakıma alındı.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Bandırma’da yola hatalı çıkan araç kazaya sebebiyet verdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi Nato Caddesi'nde aracın sürücüsü G.M., caddeye hatalı bir şekilde çıkıp şerit ihlali yaparak, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç sürücüsü S.T. ve yolcu B.D. ağır yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Araçta sıkışan sürücü G.M., İtfaiye Ekipleri tarafından kurtarıldı ve 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak kazada yaralanan yolculardan Bulut Demircan (36), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demircan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ağır yaralanan G.M. ve S.T.'nin tedavileri yoğun bakımda devam ederken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Bandırma'da yola hatalı çıkan araç kazaya sebebiyet verdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
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