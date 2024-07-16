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Giriş Tarihi: 16.7.2024 10:47 Son Güncelleme: 16.7.2024 10:51

Bandırma’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde toplam 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu 8 kişi yaralandı.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Bandırma’da zincirleme kaza: 8 yaralı

Bandırma'da, Korozman Kavşağı Köprülü üst geçit üzerinde, Bursa istikametine seyir halinde olan B.A. idaresindeki otomobil köprü üzerinde oluşan trafik nedeniyle yavaşlayarak duran araca duramayarak çarptı. Sonrasında 4 aracın daha kazaya karışmasıyla 5 araçlı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucu 2 araç sürücüsü ve 6 yolcu olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların gelen sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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Bandırma’da zincirleme kaza: 8 yaralı
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