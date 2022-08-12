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Giriş Tarihi: 12.8.2022 16:09 Son Güncelleme: 12.8.2022 16:22

Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mannan, Mardin Valiliği’ni ziyaret etti

Bir dizi ziyaret kapsamında Mardin’e gelen Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Mardin Valiliği’ni ziyaret etti.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mannan, Mardin Valiliği’ni ziyaret etti

Valiliğe gelişinde Mardin Vali Vekili Gürsel Temurci tarafından karşılanan Büyükelçi Mannan, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçti.

Valilik makamında Vali Vekili Gürsel Temurci ile bir süre sohbet eden Büyükelçi Mosud Mannan, Mardin'in tarih ve kültür güzellikleriyle dolu bir şehir olduğunu dile getirerek hayranlığını ifade edip, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuğuyla bir süre sohbet eden Vali Vekili Temurci ise, kentin genel durumu hakkında bilgiler vererek kendilerini Mardin'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade edip nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

İki ülke arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin konuşulduğu ziyaret, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından son buldu.

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Bangladeş Ankara Büyükelçisi Mannan, Mardin Valiliği’ni ziyaret etti
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