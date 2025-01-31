Bank Asya hissedarı Erdal Babadağ tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen operasyonda, 28 Ocak günü İstanbul merkezli 7 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. FETÖ'nün mali organizasyonlarından biri olan ve kapatılan Bank Asya Grubu hissedarlarından Erdal Babadağ'ın da aralarında olduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

FAATLİYETLERİNE DEVAM ETTİ

Erdal Babadağ'ın 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nden sonra da operasyonla gözaltına alındığı, itirafçı olarak "Etkin Pişmanlık" hükümlerinden faydalandığı ve serbest kaldığı ifade edildi. Erdal Babadağ'ın serbest kaldıktan sonra FETÖ adına faaliyetlerine devam ettiğinin tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren aralarında Erdal Babadağ'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Babadağ ve 5 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FİRARİ FETÖ'CÜLERLE İLETİŞİMİ ORTAYA ÇIKTI

Sevk yazısının detayları ortaya çıktı. Gaygubet evinde saklandığı öğrenilen ve İzmir'de yakalanan Erdal Babadağ'ın ifadesinde ve dijital materyallerin incelemesinde, Babadağ'ın güncel olarak örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, yurt dışına kaçan FETÖ'cülerle irtibatlı olduğu ve örgüt üyelerine yardım parası göndermelerini sağladığı tespit edildi.

ZOOM'DA ÖRGÜT SOHBETLERİ

Babadağ'ın bu paraları örgüt üyesi ailelere ulaştırma noktasında etkin rol aldığı değerlendirilen sevk yazısında, firari FETÖ'cülerle zoom üzerinden sohbetlere katılarak örgüt üyelerin birbirlerinden kopmasını engelledikleri değerlendirildi. Ayrıca bu sohbet grubunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren mesaj içerikleri tespit edildi.