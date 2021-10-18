Banka çalışanından 4 milyonluk vurgun

İstanbul
'da özel bir bankada operasyon görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki Oktay A., iddiaya göre şubedeki boş kasaları kontrol ettiği bir sırada kasalardan birkaçının anahtarı kırıldı. Buna istinaden genç bankacı anahtarların yedeğini yaptırdı ve bu yedeklerden bazılarını iş yerindeki masasının çekmecesinde saklamaya başladı. Bu sırada henüz kiralanmamış olan kasaların yedek anahtarlarını uhdesinde tutan genç adam, bu kasaları da müşterilere kiralamaya başladı. Erol E. isimli bir iş insanı, yedek anahtarı Oktay A.'da olan kasalardan bir tanesini kiraladı. Yaklaşık 3 milyon lirayı kasaya koyup kilitleyen iş insanı, eylülde kasayı kontrol ettiğinde parasının büyük miktarının yerinde olmadığını gördü. Yine başka bir kasa kiracısı da aynı şekilde 1 milyona yakın parasının yerinde olmadığını fark etti. Banka, müşterilerinin durumu ihbar etmesinin ardından olayla ilgili inceleme başlattı. Durum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'na bildirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İfadesine başvurulan Oktay A., boşalttığı kasalardaki paraları zimmetine geçirdiğini, geri koyacağı sırada bahis oyunundan kazandığı parayla bazı kasalardan aldığı paraların karıştığını itiraf etti. Genç adam, kasalardan aldığı paralarla kendisine bir ev ve bir araba aldığını anlattı. Oktay A., zimmet suçunu kabul ettiği ve hırsızlık suçuna karıştığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.