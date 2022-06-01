Banka çalışanından akılalmaz vurgun! Mağdurların ortak özelliği...

MÜFETTİŞLER FARK ETTİ

2 yıl boyunca çeşitli hesaplardan 5 milyon liraya yakın parayı kendi hesaplarına aktardığı ileri sürülen İ.U'nun bu yöntemi bankaya gelen müfettişlerin denetimleriyle son buldu. Yapılan denetimlerde bazı iş kadınlarının katılım bankasıyla hiç çalışmamasına rağmen, imza sirküleri ve ticaret sicil gazeteleri temin edilerek kendi bilgileri dışında hesap açıldığı belirlendi.

BANKADAN İHRAÇ EDİLDİ

Bilgileri dışında hesap açılan ve kredi kullandırılan 20'ye yakın iş adamı ve iş kadını bankaya çağrılarak mağduriyetlerinin en kısa zamanda giderileceği belirtilirken, soruşturma sonunda İ.U. bankadan ihraç edildi.