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Giriş Tarihi: 8.2.2022 12:52 Son Güncelleme: 8.2.2022 12:58

Banka çıkışı yankesici şoku

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Banka çıkışı yankesici şoku

Adana’da bankadaki 68 bin Euro çeken H.H.H.’yi takibe alan A.G., şahsa sessizce yaklaşıp, çantasındaki parasını almak isterken yakalandı; H.H.H.’nin; “Hırsız var” diye bağırması üzerine panikleyip kaçtı. 100’e yakın güvenlik kamerasını inceleyen polis, zanlıyı da kıskıvrak yakaladı. “Ben hiçbir şey yapmadım” diyen A.G.’nin son adresi cezaevi oldu.

Adana'da 49 yaşındaki H.H.H., yeni bir yatırım için bankadaki 68 bin Euro'sunu çekip, eve gitmek isterken onu takip eden 40 yaşındaki A.G., çantayı açıp parayı almak istedi. Bu durumu fark eden H.H.H. ona tepki gösterince aralarında boğuşma yaşandı. H.H.H.'nin; "Hırsız var" diye bağırması üzerine paniğe kapılan A.G., kaçtı ama firariyken de boş durmadı ve bir gün sonra bir başka kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı. 100'e yakın güvenlik kamerasını inceleyen polisin yakaladığı zanlı tutuklandı.

ÇANTASINI KAPTIRMADI
Olay, 25 Ocak'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Reşatbey Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; yeni bir yatırım için bankadaki 68 bin Euro çeken H.H.H. (49), söz konusu parayı yanında getirdiği çantanın içine koyup, şubeden dışarı çıktı. Banka şubesine girdiği andan itibaren onu takibe alan bir kişi, H.H.H.'nin arkasından sessizce yaklaşarak çantasının açıp, parayı almak istedi. Bunu fark eden H.H.H., duruma müdahale edince aralarında boğuşma yaşandı.

PANİKLEDİ; KOŞUP KAÇTI
H.H.H.; "Hırsız var" diye bağırınca paniğe kapılan zanlı, koşarak olay yerinden kaçtı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki 100'e yakın güvenlik kamerasına ait görüntüleri mercek altına aldı. Şüphelinin de; 'yankesicilik', 'yağma', 'hırsızlık' ve 'kasten yaralama' gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan A.G. (40) olduğunu tespit edildi.

FİRARİYKEN RAHAT DURMADI
A.G., polis tarafından her yerde aranırken yine rahat durmadı. Bu olaydan sadece bir gün sonra sokakta yürüyen P.H. (21) adlı bir kadının cep telefonunu alıp kaçtı. Polis, zanlıyı da Yeşilyurt Mahallesi'nde yeni bir yankesicilik için hazırlık yaptığı esnada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan A.G., emniyetteki sorgusundaysa hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve iftiraya uğradığını öne sürdü.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIM"
Zanlının, "Para yatırmak için bankaya gittim ama güvenlik beni içeri almayınca onlarla tartıştık. Dışarıda beklerken, sırt çantalı biri dışarı çıktı. Çantası açıktı ve içindeki parayı gördüm. Sonra birden bana dönüp koşarken, 'Hırsız var' diye bağırdı. Ne olduğunu anlamadım ama paniğe kapılıp kaçtım. Benim olayla hiçbir alakam yok" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen A.G., tutuklandı.

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Banka çıkışı yankesici şoku
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