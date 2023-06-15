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Giriş Tarihi: 15.6.2023 05:09

Banka görevlisinin dikkati dolandırıcılığı önlendi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtarak 79 yaşındaki S.G.'yi dolandırmaya çalışan şüpheliler, banka görevlisinin dikkati sayesinde amacına ulaşamadı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

DHA
Banka görevlisinin dikkati dolandırıcılığı önlendi

Gelibolu ilçesinde oturan S.G.'yi telefonla arayan ve kendilerini devlet görevlisi (MİT mensubu) olarak tanıtan şüpheliler, evde bulunan ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurup, bankada bulunan parasıyla birlikte verdikleri hesaba yatırmasını istedi. Bunun üzerine evde bulunan evde bulunan 500 dolar, 70 euro, 2 zincirli bilezik, 10 çeyrek altın,1 cumhuriyet altını ve 1 beşi bir yerde ziynet eşyasını yanına alan S.G., bankada bulunan parasını çekmeye gitti.

Dolandırıcıların tuzağına düşen kadının bankadaki parasını çektiği sırada endişeli davranışları, banka görevlisini dikkatini çekti. Görevlinin ihbarı üzerine polis harekete geçti. Bankadan çıkan kadını, telefonla dolandırıcılarla konuşurken parayı yatıracağı bankanın önünde oturmuş vaziyette polis ekipleri tarafından bulundu. Polisin müdahalesi ile dolandırıcılık olayı önlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Banka görevlisinin dikkati dolandırıcılığı önlendi
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