Haberler Yaşam Haberleri Banka güvenlik görevlisi kazada hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 4.7.2023 12:33 Son Güncelleme: 4.7.2023 13:49

Banka güvenlik görevlisi kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, özel bir bankanın güvenlik görevlisi Yunus Sarı (37) hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Banka güvenlik görevlisi kazada hayatını kaybetti

Antalya-Alanya D-400 kara yolunun Orta Mahalle Belek Kavşağı üst geçidinde saat 08.00 sıralarında seyir halinde olan Fatma Taşkın idaresindeki hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Selman Ademoğlu idaresindeki otomobille çarpıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Selman Ademoğlu ile otomobildeki Yunus Sarı, hafif ticari araç sürücüsü Fatma Taşkın ile araçtaki Hatice Akyol ve Nihal Şahin yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla, kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Serik'teki hastanelere götürüldü.

Yaralılardan Yunus Sarı, Serik Devlet Hastanesi'nde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Yunus Sarı'nın kazada hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Diğer 4 yaralının durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de 'değişim' çağrısını başlatmıştı! İmamoğlu'ndan bir hamle daha: "İlginç bir gün olacak"
Kılıçdaroğlu sana acır mı?
‘İlk defa 17 yaşında denize girdim’
Bahçeli'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki! Namertlik ve soysuzluktur
Kılıçdaroğlu'nu eleştirenin üstü çiziliyor! Aytuğ Atıcı görevden alındı
FETÖ’cü ‘Abdullah’, ‘Amerikalı Allen’e dönüştü, yine de polisten kaçamadı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şehit Astsubay Esma Çevik
Çok yorgunum, beni bekleme Kaptan!
‘Bu tipinle kimse seni izlemez’ diye benimle alay ettiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Banka güvenlik görevlisi kazada hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA