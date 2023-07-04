Banka güvenlik görevlisi kazada hayatını kaybetti

Antalya-Alanya D-400 kara yolunun Orta Mahalle Belek Kavşağı üst geçidinde saat 08.00 sıralarında seyir halinde olan Fatma Taşkın idaresindeki hafif ticari araç, aynı yönde seyreden Selman Ademoğlu idaresindeki otomobille çarpıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Selman Ademoğlu ile otomobildeki Yunus Sarı, hafif ticari araç sürücüsü Fatma Taşkın ile araçtaki Hatice Akyol ve Nihal Şahin yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarıyla, kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Serik'teki hastanelere götürüldü.

Yaralılardan Yunus Sarı, Serik Devlet Hastanesi'nde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özel bir bankada güvenlik görevlisi olan Yunus Sarı'nın kazada hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Diğer 4 yaralının durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.