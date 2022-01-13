Banka müdürü gözaltında! 5 müşterinin hesabından 2.5 milyon dolar çekmiş

Sivas'ta bir bankanın müşterileri, hesaplarındaki paraların eksildiği gerekçesiyle şubeye başvurdu. Bunun üzerine banka tarafından olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Yapılan incelemelerde müşteri hesaplarındaki paraların bankanın 2 şubesinin müdürlüğünü yapan B.T. tarafından çekildiği belirlendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bunun üzerine durum polise iletildi. Polis ekipleri bankanın 5 müşterisinin hesaplarından yaklaşık 2,5 milyon dolar çektiği iddia edilen B.T.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan B.T. hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturma sürüyor.