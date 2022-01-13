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Giriş Tarihi: 13.1.2022 18:10

Banka müdürü gözaltında! 5 müşterinin hesabından 2.5 milyon dolar çekmiş

DHA
Banka müdürü gözaltında! 5 müşterinin hesabından 2.5 milyon dolar çekmiş

Sivas'ta özel bir bankanın şube müdürü olarak 47 yaşındaki B.T.'nin, 5 müşterinin hesabından zimmetine 2,5 milyon dolar geçirdiği iddia edildi. İddiaların ardından B.T. gözaltına alınırken, soruşturma hala devam ediyor.

Sivas'ta bir bankanın müşterileri, hesaplarındaki paraların eksildiği gerekçesiyle şubeye başvurdu. Bunun üzerine banka tarafından olayın araştırılması için müfettiş görevlendirildi. Yapılan incelemelerde müşteri hesaplarındaki paraların bankanın 2 şubesinin müdürlüğünü yapan B.T. tarafından çekildiği belirlendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bunun üzerine durum polise iletildi. Polis ekipleri bankanın 5 müşterisinin hesaplarından yaklaşık 2,5 milyon dolar çektiği iddia edilen B.T.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan B.T. hakkındaki suçlamaları reddetti. Soruşturma sürüyor.

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Banka müdürü gözaltında! 5 müşterinin hesabından 2.5 milyon dolar çekmiş
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