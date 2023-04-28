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Giriş Tarihi: 28.4.2023 13:04 Son Güncelleme: 28.4.2023 15:29

Banka müdürünün 80 milyon dolarlık vurgun sebebi! Borsada kaybettiği parayı telafi etmek istemiş

Spor dünyasının ünlü isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando  Muslera ve Selçuk İnan’ın da mağdurları arasında bulunduğu çok sayıda insanın yaklaşık 80 milyon dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan şube müdürü Seçil Erzan’ın ifadesinde borsada kaybettiği parayı telafi etmek için böyle bir yönteme başvurduğunu ancak parayı döndüremeyince olayın ortaya çıktığını söylediği öğrenildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Banka müdürünün 80 milyon dolarlık vurgun sebebi! Borsada kaybettiği parayı telafi etmek istemiş

Spor dünyasının ünlü isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da mağdurları arasında bulunduğu çok sayıda insanın yaklaşık 80 milyon dolar dolandırdığı öne sürülen ve soruşturma kapsamında tutuklanan Seçil Erzan'ın(46), mağdurlardan "özel bir fon olduğunu, kar getirdiğini" söyleyerek milyonlarca dolar aldığı iddia edildi.

BORSADA KAYBETTİĞİ PARAYI TELAFİ ETMEK İSTEMİŞ

Seçil Ersan ifadesinde borsada kaybettiği parayı telafi etmek için böyle bir yönteme başvurduğunu ancak parayı döndüremeyince olayın ortaya çıktığını söylediği öğrenildi. Erzen'in borsada kaybettiği para miktarının ise 1 milyon dolar olduğu iddia edildi. Uzun yıllar şube müdürü olarak görev yapan Erzen hakkında DenizBank'ın da ihbarda bulunduğu, 2020'den sonra ise müşterilerden aldığı paraları zimmetine geçirdiği ortaya çıktı.

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Banka müdürünün 80 milyon dolarlık vurgun sebebi! Borsada kaybettiği parayı telafi etmek istemiş
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