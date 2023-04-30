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Giriş Tarihi: 30.4.2023

Banka müdürünün kuryesi eski sevgili

Birçok ünlü ismi 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan’ın para trafiğinde kuryeliğini yapan 3 kişi tutuklandı. Kuryelerden birinin Erzan’ın eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı

Emir SOMER Emir SOMER
Banka müdürünün kuryesi eski sevgili
Fatih Terim, Selçuk İnan, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu başta olmak üzere çok sayıda tanınmış ismi "özel kapalı fon" vaadiyle toplam 80 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Denizbank'ın eski Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil Erzan'ın para trafiğinde kuryeliğini yapan şüphelilere operasyon düzenlendi.
Erzan'ın Türk ve Bulgar vatandaşlığı olan 5 kişi ile bağlantısı olduğu saptandı. Şüphelilerin Erzan ile görüştükten sonra sürekli ve sistematik olarak yurtdışına çıkış yaptıkları tespit edildi. Söz konusu kişilerin paraları yurtdışına çıkardıkları ve kurye oldukları iddia edildi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerinin operasyonuyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 bin lira bulundu. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



3 TUTUKLAMA
Şüphelilerden birinin, tutuklu banka müdürü Erzan'ın eski sevgilisi olduğu ve bir araba firmasının Edirne'de müdürlüğünü yaptığı iddia edildi. 3 şüpheli tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Denizbank: Sadece üç kişi savcılığa başvurdu
Denizbank'tan soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "7 Nisan'da ilk şikâyet üzerine Teftiş Kurulumuz, Seçil Erzan hakkında inceleme başlatıp suç duyurusunda bulundu. Teftiş Kurulumuz iddia sahibi 18 kişinin ifadelerine başvurdu. 10 Nisan'da ön inceleme raporumuz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi ve Seçil Erzan, nitelikli dolandırıcılık suçuyla gözaltına alınıp tutuklandı. Bugün itibarıyla Teftiş Kurulumuzun raporu savcılığa, şubedeki 28 kameranın kayıtları, Seçil Erzan'ın kullandığı bilgisayar mali polise teslim edildi. Zarar gördüğünü iddia eden kişilerden sadece üçü savcılık başvurusunda bulundu. Erzan'ın düzenlediği belgeler ajanda kâğıdı ya da A4'e yazılmış afaki dokümanlar. Bazı iddia sahipleri şubelerimizdeki hesaplarından çektikleri paraları, alışveriş merkezi, restoran ve kafe gibi yerlerde elden teslim etmişlerdir."

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Banka müdürünün kuryesi eski sevgili
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