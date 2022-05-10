Banka takipli organize hırsızlık! Biri oyaladı diğerleri sinyal kesti

İstanbul Sarıyer'deki bir AVM otoparkında 6 Mayıs günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ömer Birgealp, Florya'daki bir bankadan 100 bin lira çekti. Ardından araç ile AVM otoparkına geldi. Parayı aracın ön koltuğuna beyaz bir poşet içinde bıraktı. O sırada önüne gelen biri AVM girişini sordu. Ona yol tarifini yaptı, lüks aracın kapısını kilitlediğini düşünüp AVM'ye gtti. Döndüğünde paranın yarsının olmadığını fark edince hemen durumu polise bildirdi.