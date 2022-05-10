İstanbul Sarıyer'deki bir AVM otoparkında 6 Mayıs günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ömer Birgealp, Florya'daki bir bankadan 100 bin lira çekti. Ardından araç ile AVM otoparkına geldi. Parayı aracın ön koltuğuna beyaz bir poşet içinde bıraktı. O sırada önüne gelen biri AVM girişini sordu. Ona yol tarifini yaptı, lüks aracın kapısını kilitlediğini düşünüp AVM'ye gtti. Döndüğünde paranın yarsının olmadığını fark edince hemen durumu polise bildirdi.
BİRİ OYALADI DİĞERİ SİNYALİ KESTİ
Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri şüphelilerin Ömer Birgealp'in lüks cipini banka çıkışından beri takip ettikleri araç park edilince de birisinin lafla oyalama yapıp sinyal kesici ile aracın kapısının kilitlenmesini engelleyip Birgealp araçtan uzaklaşınca da paraları alıp kaçtıkları belirlendi.
Şüpheliler Zaza K., aranması olan Gıorgı P. ve Margalıta K. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada 18 bin lira para ile sinyal kesici cihaz ele geçirildi.
POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ
Ayrıca şüphelilerden Gıorgı P'nin adresinde arama yapan ekipler 18 bin lira para daha buldu. Polis toplamda 36 in liraya el koydu. Para sahibine teslim edildi. SABAH'a konuşan Ömer Birgealp; "Polislerimize çok teşekkür ederim. Beni adım adım izlemişler. Birisi lafa tuttu diğerleri sinyal kesici çalıştırıp aracı kilitlememi engellemişler. Sonrada paraları alıp kaçmışlar. 50 bin lira çalınmıştı. Polislerimiz 36 binini buldu sağolsunlar" dedi.
Banka takipli organize hırsızlık! Biri oyaladı diğerleri sinyal kesti | Video