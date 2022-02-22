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Giriş Tarihi: 23.2.2022

Bankacı kocadan, doktor eşine akıl almaz zulüm: Hesabını boşalttı, darp etti, tehditler savurdu

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Bankacı kocadan, doktor eşine akıl almaz zulüm: Hesabını boşalttı, darp etti, tehditler savurdu

Bankacı Batuhan Ç., diş doktoru eşinin hesabındaki 165 bin lirayı gizlice ele geçirdi, bununla da yetinmeyip darp etti. Talihsiz kadın şikâyetçi oldu, bankacı kocaya 44.5 yıl hapis istendi

İstanbul'da yaşayan diş doktoru Eda A. (30) ve bankacı Batuhan Ç. (28), 2019'da evlenmeye karar verdi. Genç çift evlendikten sonra hesaplarında bulunan para nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, Batuhan Ç., eşine araba almak istediğini söyleyerek düğünde takılan altınların bir kısmını bozdurma teklifinde bulundu. Ancak Eda A., doktora yaptığını bu nedenle okula yüklü miktarlarda ödeme yapacağı için altınları bozdurmak istemediğini söyledi.



İDDİALARI REDDETTİ
Aradan geçen bir sürenin ardından Batuhan Ç., eşinin banka hesap bilgilerine gizlice girdi ve evlenmeden önce hesabında 165 bin liraya tekabül eden yüksek miktarda ziynet eşyası ve para olduğunu öğrendi. Bu durumu Eda A.'ya aktararak hesaplarında bulunan paranın bir kısmı olan 65 bin lirayı gizlice ele geçirdi. Batuhan Ç., "Parayı ve altınları vermemenden dolayı işimden olursam seni öldürürüm. Para ve altınları göndereceksin, yoksa cenazen çıkar" diyerek tehditler savurdu. Mağdur kadın, kalan 98 bin lirayı da eşine gönderdi. Bununla da yetinmeyen koca, eşini darp etti. Mağdur kadın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikâyetçi oldu. Şüpheli koca ise iddiaları reddetti.

'YARALAMA', 'YAĞMA'
Savcılık olayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Batuhan Ç.'nin eşine yönelik, "Eşe karşı basit yaralama", "Yol kesmek suretiyle yağma", "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek", "Başkasını, bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarını işlediği gerekçesiyle iddianame düzenledi. 44.5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli koca, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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Bankacı kocadan, doktor eşine akıl almaz zulüm: Hesabını boşalttı, darp etti, tehditler savurdu
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