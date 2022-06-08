Bankacıdan görülmemiş şeytanlık... Müşterilerin paralarını zimmetine böyle geçirmiş

Özel bir bankanın İstanbul Şişli'deki şubesinde bireysel müşteri temsilcisi olarak çalışan bankacı Yiğit Emre A.,'nın varlıklı kişilerin hesaplarını takip ederek, bankadaki hesaplarından zimmetine 104 bin lira para geçirdiği ortaya çıktı. Yiğit Emre A.'nın bankaya gelen müşterilere toplu imza attırırken, zimmetine para geçirme amacıyla hazırladığı dekontlara da imza attırdığı saptandı. 2016 yılında yaşanan skandal, 3 banka müşterisinin bankaya başvurmasıyla gün yüzüne çıktı. Bankanın müşterileri Hatice S., oğlu Ömer S. ve Julide Ş., hesaplarında yaşanan bilgileri dışındaki işlemler nedeniyle bankaya başvurdu. Banka, Mart 2017 tarihinde çalışanın işine son verdi ve hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
GÜVENLERİNDEN VE DİKKATSİZLİKLERİNDEN YARARLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bankacı Yiğit Emre A.'nın Hatice S.'den 57 bin 934 lira ve 900 dolar, Ömer S.'den 2 bin lira, Julide Ş.'den ise 41 bin lira olmak üzere toplamda 104 bin lirayı müşterilerinin kendisine olan güveninden ve dikkatsizliğinden yararlanarak zimmetine geçirdiği saptandı. Mağdur isimler toplu imza attıkları için herhangi bir olumsuz durum hissetmedi. Yiğit Emre A. iki işlem haricinde zimmet eylemlerinin tamamını kabul etti.
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Savcılık tarafından şüpheli bankacı hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 6 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava dosyasındaki bilgilere göre, Yiğit Emre A. müşterilerin şubede bulunmadığı zamanlarda hesaplarından parayı çekti ve müşterilere eksik bir şekilde ödeme yaptı. Bankacı ifadesinde, " Nurçin S. devamlı müşterimizdi. Hesabından bilgisi dışında para çektiğim doğrudur. Ben üç sefer bu işlemi yaptım" dedi.
ZARARI ÖDEDİ AMA CEZADAN KAÇAMADI
İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar çıktı. 15 yıla kadar hapsi istenen Yiğit Emre A.'nın soruşturma aşamasında mağdurların zararını ödemesi nedeniyle cezasında indirime gidilerek 4 sene 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedildi.