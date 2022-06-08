Bankacıdan görülmemiş şeytanlık... Müşterilerin paralarını zimmetine böyle geçirmiş

GÜVENLERİNDEN VE DİKKATSİZLİKLERİNDEN YARARLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bankacı Yiğit Emre A.'nın Hatice S.'den 57 bin 934 lira ve 900 dolar, Ömer S.'den 2 bin lira, Julide Ş.'den ise 41 bin lira olmak üzere toplamda 104 bin lirayı müşterilerinin kendisine olan güveninden ve dikkatsizliğinden yararlanarak zimmetine geçirdiği saptandı. Mağdur isimler toplu imza attıkları için herhangi bir olumsuz durum hissetmedi. Yiğit Emre A. iki işlem haricinde zimmet eylemlerinin tamamını kabul etti.