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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Bankacının dikkati dolandırıcılığı önledi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Bankacının dikkati dolandırıcılığı önledi
İstanbul Beşiktaş'ta 81 yaşındaki emekli öğretmen A.H.A. telefon dolandırıcılarına 20 bin dolarını (361 bin lira) kaptırmaktan son anda kurtuldu. Geçtiğimiz perşembe günü bir bankadan yaşlı bir adamın para çekmek istediği ancak çok telaşlı hareketlerinin olduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen bankaya gitti. A.H.A., bankaya gelen gerçek polislere, "Beni telefonla kendilerini polis olarak tanıtıp aradılar. 'Operasyon yapılacak. Hesabındaki paranın güvenliği için paranı çekip bize vermek gerekiyor' dediler. Ben de o yüzden para çekmeye geldim" dedi. Hesabındaki 20 bin doları çekip dolandırıcılara vermek üzere olan emekli öğretmen son anda kurtarıldı. Parayı alacak olan şüpheli, yaşlı adama verdiği adrese geldiğinde gözaltına aldı. Tekstil işi yaptığı öne sürülen ve 10 suç kaydı olan Hacı A.E. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Bankacının dikkati dolandırıcılığı önledi
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